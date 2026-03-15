Маулен Ашимбаев: Референдум на практике реализует принципы слышащего государства

пресс-служба Сената РК Сегодня 2026, 09:05
Фото: пресс-служба Сената РК

Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев принял участие в голосовании на республиканском референдуме по новой Конституции. Голосование прошло на избирательном участке, расположенном в здании Национальной библиотеки, передает BAQ.KZ.

Подчеркивая историческое значение республиканского референдума, Маулен Ашимбаев отметил, что каждый  голос важен и  является демонстрацией высокой гражданской ответственности.

«Сегодня очень важный день для нашей страны. На общенациональный референдум вынесен вопрос о новой Конституции Казахстана. Источником власти является народ. Поэтому участие в референдуме — это возможность для каждого гражданина реализовать свое право и принять участие в определении стратегического вектора развития страны. Кроме того, референдум реализует принцип Главы государства о «Слышащем государстве»,  когда ключевые государственные решения принимаются только на основе мнения людей. Призываем всех граждан не оставаться в стороне в этот ответственный момент,  принять участие в референдуме и выразить свое мнение по важнейшему вопросу развития страны. Каждый  голос важен и  является демонстрацией высокой гражданской ответственности», — сказал Спикер Сената.

