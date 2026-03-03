3 марта в Талдыкоргане состоялась встреча Председателя Сената Парламента Маулен Ашимбаев с общественностью области Жетысу. Мероприятие прошло под названием "Новая Конституция – прочная основа долгосрочного развития", передаёт BAQ.kz

В ходе встречи с фермерами, рабочими, молодежью, депутатами маслихатов и представителями этнокультурных объединений обсуждались положения проекта новой Конституции и предстоящий референдум.

По словам Спикера Сената, 15 марта казахстанцам предстоит принять важное решение, которое определит дальнейший вектор развития страны.

"Республиканский референдум по новой Конституции – это исторический этап в реализации курса Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева на глубокую и системную модернизацию страны. Принятие ключевых решений о будущем Казахстана с опорой на волеизъявление граждан является подтверждением приверженности принципам демократии", – отметил Маулен Ашимбаев.

Он подчеркнул, что предлагаемые изменения направлены на укрепление независимости, совершенствование системы государственного управления и защиту прав граждан. В проекте Основного закона особое внимание уделено верховенству закона, развитию человеческого капитала, обеспечению социальной защиты и сохранению общественной стабильности.

Спикер Сената также отметил важность активного участия молодежи в реализации реформ и подчеркнул роль экспертных площадок при Сенате, включая Клуб экспертов и Школу аналитики, ориентированных на подготовку нового поколения специалистов.

В рамках рабочей поездки Маулен Ашимбаев посетил крестьянское хозяйство "Хильниченко и К", где обсуждались вопросы продовольственной безопасности, межэтнического согласия и развития сельского хозяйства. Кроме того, он ознакомился с деятельностью спортивно-реабилитационного комплекса "Асар" и завода по производству промышленных аккумуляторов "ASMA Industrial ltd".

По итогам встречи Председатель Сената отметил, что реализация конституционной реформы станет важным шагом на пути построения Справедливого Казахстана и устойчивого развития страны.