Майк Джонсон: США рискуют отстать от Китая при поспешном регулировании ИИ

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон призвал Конгресс не принимать поспешных решений в вопросе регулирования искусственного интеллекта, подчеркнув необходимость сохранить баланс между контролем над новой технологией и развитием инноваций. Об этом передает CNN.

По словам Джонсона, чрезмерно быстрые действия американских законодателей могут ослабить позиции США в технологической конкуренции с Китаем.

«Если Конгресс поторопится и созовет экстренную сессию для регулирования ИИ, мы проиграем гонку Китаю, а это представляет угрозу для каждого американца. Поэтому нам необходимо найти баланс и держать руку на пульсе», — заявил он.

Спикер Палаты представителей также призвал не допускать паники вокруг развития искусственного интеллекта. По его мнению, регулировать эту технологию необходимо ответственно, не создавая при этом препятствий для американских компаний и инноваций.

«Нам необходимо управлять этой новой технологией так же, как мы делали это с другими технологиями в прошлом, и убедиться, что мы делаем все возможное и действуем ответственно, не подавляя при этом американские инновации. Эти задачи необходимо решать одновременно», — отметил Джонсон.

Вместе с тем он указал на существенное отличие ИИ от таких сфер, как атомная энергетика и ядерное оружие. Если для формирования соответствующей системы регулирования и международного сотрудничества в этих областях потребовались десятилетия, то в случае с искусственным интеллектом у США такого запаса времени нет.

«Если сравнить это с другими крупными технологическими прорывами, такими как атомная энергия, вопросы ядерной войны и ядерного оружия, то на создание всех регуляторных и надзорных органов, различных советов и международных партнерств ушли десятилетия. В случае с ИИ у нас нет столько времени», — сказал он.

Джонсон также отметил, что среди технологических компаний пока нет единого мнения относительно того, каким именно образом следует регулировать искусственный интеллект, несмотря на призывы некоторых из них принять решение по этому вопросу как можно скорее.