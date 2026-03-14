Майнинговое оборудование на 500 млн тенге конфисковали в Костанайской области
Данное оборудование относится к категории специфических товаров.
По инициативе Прокуратура Костанайской области в доход государства конфисковано майнинговое оборудование стоимостью более 500 млн тенге. Такое решение было принято по итогам апелляционного рассмотрения административного дела о незаконной попытке вывоза техники за пределы страны, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в прокуратуре, 18 октября 2025 года на автомобильном пункте пропуска Аят в районе район Беймбета Майлина Костанайская область при выезде в Россия была выявлена попытка вывоза майнинговых серверов общим весом более 8 тонн.
Установлено, что данное оборудование относится к категории специфических товаров, которые подлежат экспортному контролю и обязательному лицензированию. Однако у компании B2C mining необходимые разрешительные документы отсутствовали.
По факту нарушения был составлен административный протокол по части 1 статьи 463 Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях.
Суд первой инстанции признал компанию виновной и назначил штраф в размере 98 300 тенге, однако не применил дополнительную обязательную меру наказания — конфискацию оборудования.
Прокуратура области не согласилась с этим решением и внесла апелляционное ходатайство, указав на необходимость конфискации предмета правонарушения. Согласно статье 45 КоАП и разъяснениям Верховный Суд Республики Казахстан, предметы административного правонарушения подлежат безвозмездному обращению в собственность государства.
В результате апелляционного рассмотрения суд Костанайской области постановил конфисковать майнинговое оборудование стоимостью свыше 500 млн тенге. Решение суда вступило в законную силу.
Отмечается, что конфискованное имущество будет обращено в доход государства в установленном законом порядке.
