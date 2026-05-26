Майская жара побила вековые рекорды в Европе

В нескольких странах Европы в мае установилась аномально высокая температура.

Во Франции более 20 городов уже зафиксировали самые высокие показатели за всю историю наблюдений. В отдельных районах Испании температура поднималась почти до 40°C. В Великобритании также обновлены температурные рекорды, державшиеся свыше 100 лет.

Британская метеослужба Met Office сообщила, что в понедельник в аэропорту Хитроу в Лондоне температура достигла 33,5°C. Это новый абсолютный рекорд для мая в стране.

Предыдущий рекорд для мая в Великобритании составлял 32,8°C и был установлен в 1922 году в лондонском районе Кэмден. Подобные высокие значения также фиксировались в мае 1944 года в некоторых городах юго-востока Англии и в Лондоне.

Синоптики предупреждают, что во вторник температура в Великобритании может подняться до 35°C.

Кроме того, минувшей ночью в Лондоне была зафиксирована очень высокая ночная температура для мая – 19,4°C, что также может стать новым рекордом.

По прогнозам, в ближайшие дни в Великобритании, Франции и Испании могут быть установлены десятки и даже сотни новых температурных рекордов для мая.

Во многих регионах температура сейчас на 12-15 градусов выше обычной климатической нормы.

Французская метеослужба Météo-France назвала происходящее "преждевременной, исключительной и продолжительной" волной жары, которая, по прогнозам, сохранится еще несколько дней.