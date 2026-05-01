Майские праздники без ЧП: МЧС обратилось к казахстанцам с предупреждением

В преддверии майских праздников МЧС Казахстана призвало граждан соблюдать меры безопасности на природе и у водоёмов, передает BAQ.KZ.

С наступлением тёплой погоды и началом пожароопасного сезона возрастает риск природных пожаров. В ведомстве напомнили о необходимости осторожного обращения с огнём, особенно во время отдыха на природе, проведения субботников и уборки дачных участков.

В МЧС подчеркнули, что разведение костров и сжигание мусора запрещено в сухую, жаркую и ветреную погоду. При благоприятных условиях это допускается только на расстоянии не менее 50 метров от зданий и под постоянным контролем.

Использование мангалов и грилей разрешено на расстоянии не менее 10 метров от строений. При этом место должно быть оборудовано средствами пожаротушения — огнетушителем или ёмкостью с водой объёмом не менее 10 литров.

Спасатели также напомнили о базовых правилах: не оставлять непотушенные окурки и костры, не поджигать сухую траву, своевременно очищать территории от мусора и не допускать игр детей с огнём.

Отдельное внимание уделено безопасности у воды. Граждан просят не оставлять детей без присмотра возле водоёмов, особенно в период активного отдыха.

В случае возникновения пожара необходимо незамедлительно обращаться по номерам 101 или 112.