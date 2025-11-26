Комитет по финансам и бюджету Мажилиса поддержал во втором чтении два крупных законопроекта, направленных на реформу банковской системы и финансового рынка Казахстана. Оба документа разработаны во исполнение поручений Президента и получили положительные заключения всех профильных комитетов, передает BAQ.kz.

Первый законопроект обновляет закон "О банках и банковской деятельности". Он усиливает требования к лицензированию банков, корпоративному управлению и защите прав потребителей. Вводятся новые меры при кредитовании: запрет на одновременное получение нескольких кредитов в разных банках, обязательная биометрическая идентификация при первом займе, выпуск ЭЦП банками только с согласия клиента. Также предполагается использование технологий искусственного интеллекта для противодействия мошенничеству и улучшения кредитного скоринга.

Второй законопроект касается регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства. Он включает ужесточение правил для микрофинансовых организаций, расширение поведенческого надзора, усовершенствование механизмов банкротства граждан и компаний, развитие межбанковских цифровых сервисов, а также регулирование оборота криптовалют. Документ предусматривает продление моратория на продажу долгов физических лиц коллекторам до 1 мая 2027 года, внедрение единого QR-кода для платежей, создание Национального крипторезерва и легализацию крипто-обменников.

Оба законопроекта рекомендованы Мажилисом к принятию и направлены в Сенат.