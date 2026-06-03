Мажилис одобрил закон об амнистии во втором чтении и направил его в Сенат

Депутаты Мажилиса во втором чтении приняли закон «Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан» и сопутствующие ему поправки. Документ направлен на рассмотрение Сената, передает корреспондент BAQ.KZ.

Вместе с основным законом парламентарии одобрили поправки в действующее законодательство, которые регулируют порядок применения амнистии.

В частности, изменения предусматривают механизм прекращения исполнения постановлений о наложении административных взысканий в случаях, когда на граждан распространяется действие акта амнистии.

Ранее в Министерстве внутренних дел сообщали, что административная амнистия может затронуть более 500 тысяч граждан. По данным ведомства, по линии органов внутренних дел планируется прекратить исполнение более одного миллиона штрафов на общую сумму свыше 17 млрд тенге.

Теперь документ предстоит рассмотреть депутатам Сената. В случае одобрения закон будет направлен на подпись Главе государства.