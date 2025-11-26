Мажилис поддержал поправки, которые Сенат внёс в законы о республиканском бюджете и трансфертах на 2026–2028 годы, передает BAQ.kz.

Согласно изменениям, в 2026 году регионы дополнительно получат17,5 млрд тенге в виде субвенций. Эти деньги направят на развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и завершение текущих проектов.

Также ранее Сенат предложил 76 поправок в республиканский бюджет. Благодаря им 28,5 млрд тенге дополнительно пойдут на тепло- и электроэнергетику, газоснабжение, берегоукрепительные работы и другие нужды регионов.

Средства будут обеспечены за счёт резерва Правительства и перераспределения расходов. В целом перераспределено 79 млрд тенге между госорганами и 73,4 млрд тенге внутри их бюджетных программ.

Комитет по финансам и бюджету отметил, что поправки не нарушают баланс бюджета и направлены на дальнейшее развитие регионов.