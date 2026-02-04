На пленарном заседании Мажилиса депутат Ерлан Саиров представил содоклад по законопроекту "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования безопасных условий труда, защиты трудовых прав работников и социального обеспечения", передает BAQ.KZ.

Ерлан Саиров отметил, что проект закона инициирован депутатами Парламента с целью повышения эффективности системы охраны труда и защиты прав работников, и был одобрен в первом чтении 19 ноября 2025 года.

– Законопроект предусматривает включение в коллективный договор положения о допустимом соотношении между максимальной и минимальной заработной платой по профессии и должности, а также привлечение посредника в деятельность согласительной комиссии, — сообщил депутат.

По его словам, в ходе работы над законопроектом были внесены дополнительные поправки, направленные на повышение социальной защиты работников и усиление ответственности работодателей.

– Теперь специалист по охране труда подчиняется непосредственно первому руководителю организации, что закрепляет ответственность за создание безопасных условий труда за руководителем. Также включены положения о выплате пособий и компенсаций, в том числе при несчастных случаях на производстве, — пояснил он.

Законопроект также уточняет вопросы лицензирования деятельности по оказанию специальных социальных услуг, полномочия маслихатов по присвоению звания "Почетный гражданин области (города, района)", а также учитывает время ухода за малолетними детьми неработающим отцом при расчете пенсионных выплат.