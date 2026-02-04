Мажилис поддержал законопроект о безопасных условиях труда
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
На пленарном заседании Мажилиса депутат Ерлан Саиров представил содоклад по законопроекту "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования безопасных условий труда, защиты трудовых прав работников и социального обеспечения", передает BAQ.KZ.
Ерлан Саиров отметил, что проект закона инициирован депутатами Парламента с целью повышения эффективности системы охраны труда и защиты прав работников, и был одобрен в первом чтении 19 ноября 2025 года.
– Законопроект предусматривает включение в коллективный договор положения о допустимом соотношении между максимальной и минимальной заработной платой по профессии и должности, а также привлечение посредника в деятельность согласительной комиссии, — сообщил депутат.
По его словам, в ходе работы над законопроектом были внесены дополнительные поправки, направленные на повышение социальной защиты работников и усиление ответственности работодателей.
– Теперь специалист по охране труда подчиняется непосредственно первому руководителю организации, что закрепляет ответственность за создание безопасных условий труда за руководителем. Также включены положения о выплате пособий и компенсаций, в том числе при несчастных случаях на производстве, — пояснил он.
Законопроект также уточняет вопросы лицензирования деятельности по оказанию специальных социальных услуг, полномочия маслихатов по присвоению звания "Почетный гражданин области (города, района)", а также учитывает время ухода за малолетними детьми неработающим отцом при расчете пенсионных выплат.
– Учитывая расширение сферы вопросов, предлагается изменить название законопроекта на "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования безопасных условий труда, защиты трудовых прав работников и социального обеспечения". Итоговая сравнительная таблица содержит 59 принятых и 2 не принятых позиции, — заключил депутат.
Самое читаемое
- Серик Сапиев и его зам освобождены от должностей
- Серик Сапиев займется подготовкой к летним XX Азиатским играм
- Ипотека без послаблений: что ждёт рынок жилья Казахстана в 2026 году
- Раимбек Баталов стал внештатным советником Президента
- В Астане раскрыли дерзкую схему с фиктивными промокодами на 473 млн