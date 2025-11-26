Мажилис принял во втором чтении закон "О банках и банковской деятельности" и сопутствующие поправки, направленные на регулирование и развитие финансового рынка, передаёт BAQ.KZ.

Документы разработаны в рамках исполнения поручений Президента и призваны повысить устойчивость и конкурентоспособность банковской системы, усилить защиту прав потребителей и поддержать развитие национальной цифровой инфраструктуры.

Ключевые положения закона предусматривают усиление конкуренции и упрощение доступа на финансовый рынок через введение двух типов лицензий - базовой и универсальной. Также вводится поведенческий надзор, направленный на защиту прав клиентов, и создается Единый финансовый омбудсман, который будет рассматривать жалобы граждан и способствовать урегулированию споров с банками.

Закон охватывает развитие финансовых технологий: либерализуется оборот цифровых активов, внедряется цифровой тенге, расширяются условия для роста финтех-компаний. Кроме того, предусмотрены меры для развития исламского финансирования через открытие "исламских окон" в традиционных банках.

Отдельный блок норм посвящён реформированию системы восстановления неплатёжеспособности банков. Вводится новая модель урегулирования неплатёжеспособности и механизм государственной поддержки системно значимых банков, которые влияют на финансовую стабильность страны.

Документы создают условия для прозрачного и безопасного развития финансового рынка, повышение доверия клиентов к банковской системе и внедрение инноваций в отрасли.