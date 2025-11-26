Мажилис принял во втором чтении новый Строительный, передает BAQ.KZ. В Кодексе закреплены новые институты регулирования: оценка сейсмической опасности и оценка сейсмического риска.

Также предусмотрены нормы по паспортизации существующих объектов, направленные на определение износа, проверку качества конструкций, признание объекта ветхим и возможность реновации. Ответственность за паспортизацию объектов возлагается на местные исполнительные органы.

Также Строительный кодекс запрещает подготовку проектной документации и строительство объектов без проведения необходимых инженерных изысканий.

Вводится запрет на внесение изменений в проект детальной планировки, если при этом нарушаются нормы по плотности застройки, высотности зданий или обеспечению социальной инфраструктурой.

Закон уточняет понятия "ветхое" и "аварийное" состояние строительного объекта, "пожарно-техническое обследование" и "автоматизированный" реестр в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.