Мажилис принял поправки: В строительстве вводят оценку сейсмической опасности
Мажилис принял во втором чтении новый Строительный, передает BAQ.KZ. В Кодексе закреплены новые институты регулирования: оценка сейсмической опасности и оценка сейсмического риска.
Также предусмотрены нормы по паспортизации существующих объектов, направленные на определение износа, проверку качества конструкций, признание объекта ветхим и возможность реновации. Ответственность за паспортизацию объектов возлагается на местные исполнительные органы.
Также Строительный кодекс запрещает подготовку проектной документации и строительство объектов без проведения необходимых инженерных изысканий.
Вводится запрет на внесение изменений в проект детальной планировки, если при этом нарушаются нормы по плотности застройки, высотности зданий или обеспечению социальной инфраструктурой.
Закон уточняет понятия "ветхое" и "аварийное" состояние строительного объекта, "пожарно-техническое обследование" и "автоматизированный" реестр в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
