Мажилис принял в работу законопроект о банках и банковской деятельности
Мажилис Парламента РК приступил к рассмотрению законопроекта "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и сопутствующих поправок, касающихся регулирования и развития финансового рынка. Документ презентовала председатель Комитета по финансам и бюджету Татьяна Савельева, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
По словам Савельевой, законопроекты направлены на модернизацию регулирования банковской сферы, повышение конкуренции и качества услуг для граждан.
В частности, предусматривается:
- внедрение базовой банковской лицензии, которая упростит условия входа на рынок новых игроков и создаст дополнительные возможности для кредитования бизнеса;
- усиление стандартов для руководителей финансовых организаций, чтобы управление доверялось профессионально подготовленным и добросовестным специалистам;
- обновлённые механизмы урегулирования неплатежеспособных банков для защиты интересов вкладчиков и обеспечения стабильности финансовой системы.
Кроме того, законопроекты охватывают совершенствование регулирования деятельности дочерних организаций банков, развитие исламского банкинга, а также создание института единого финансового омбудсмена для рассмотрения страховых, банковских и микрофинансовых вопросов.
Отдельный блок посвящён цифровой трансформации: вводятся правовые основы для национальной цифровой финансовой инфраструктуры, включая обращение цифрового тенге и цифровых активов.
"Предлагаемые изменения создадут единую и эффективную основу для всего банковского сектора, повысят его устойчивость и конкурентоспособность", — отметила Савельева.
