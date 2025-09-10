Мажилис Парламента РК приступил к рассмотрению законопроекта "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и сопутствующих поправок, касающихся регулирования и развития финансового рынка. Документ презентовала председатель Комитета по финансам и бюджету Татьяна Савельева, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По словам Савельевой, законопроекты направлены на модернизацию регулирования банковской сферы, повышение конкуренции и качества услуг для граждан.

В частности, предусматривается:

внедрение базовой банковской лицензии, которая упростит условия входа на рынок новых игроков и создаст дополнительные возможности для кредитования бизнеса;

усиление стандартов для руководителей финансовых организаций, чтобы управление доверялось профессионально подготовленным и добросовестным специалистам;

обновлённые механизмы урегулирования неплатежеспособных банков для защиты интересов вкладчиков и обеспечения стабильности финансовой системы.

Кроме того, законопроекты охватывают совершенствование регулирования деятельности дочерних организаций банков, развитие исламского банкинга, а также создание института единого финансового омбудсмена для рассмотрения страховых, банковских и микрофинансовых вопросов.

Отдельный блок посвящён цифровой трансформации: вводятся правовые основы для национальной цифровой финансовой инфраструктуры, включая обращение цифрового тенге и цифровых активов.