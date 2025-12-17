Мажилис принял закон об усилении защиты медиков и водителей скорой
Теперь закон рассмотрят в Сенате Парламента РК.
Мажилис Парламента Казахстана во втором чтении принял законопроект, предусматривающий ужесточение уголовной ответственности за насилие и проявление жестокости в отношении медицинских работников и водителей автомобилей скорой помощи. Документ направлен на рассмотрение в Сенат Парламента РК, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
Как сообщил председатель профильного комитета Асхат Аймагамбетов, законопроект инициирован депутатами Парламента в реализацию поручения Главы государства.
"Законопроект направлен на совершенствование правовых основ защиты медицинских работников и водителей транспортных средств скорой медицинской помощи от физического насилия и проявления жестокости при исполнении ими своих служебных обязанностей", – отметил Аймагамбетов.
По его словам, документ был одобрен в первом чтении 26 ноября 2025 года. Поправки предусматривают введение в Уголовный кодекс новой статьи, устанавливающей уголовную ответственность за насилие в отношении указанных лиц.
"Проект Закона предусматривает правовые нормы, направленные на ужесточение уголовного наказания за проявленное насилие – от штрафа до лишения свободы в зависимости от тяжести преступления", – сказал он.
Кроме того, в Уголовно-процессуальном кодексе закрепляются полномочия органов внутренних дел по проведению предварительного следствия и дознания по делам данной категории.
В ходе работы над законопроектом депутаты доработали ряд норм. В частности, была предусмотрена отдельная ответственность за угрозу применения насилия.
"В целях дифференциации составов уголовных деяний предусмотрено установление отдельной диспозиции и санкций за угрозу применения насилия в отношении медицинских работников и водителей скорой медицинской помощи с установлением смягчённого наказания", – подчеркнул Аймагамбетов.
Он также сообщил, что законопроект прошёл обсуждение во всех комитетах Мажилиса. Было проведено два заседания рабочей группы и два расширенных заседания профильного комитета.
"С учётом изложенного Комитет считает возможным принять Закон и направить его на рассмотрение в Сенат Парламента Республики Казахстан", – заключил председатель Комитета.
