Мажилис ратифицировал Договор о союзнических отношениях между Казахстаном и Таджикистаном, передает BAQ.kz. Документ был подписан 22 августа 2024 года в Душанбе и направлен на дальнейшее развитие сотрудничества между двумя странами.

Как отмечается в документе, основная цель договора - придать дополнительный импульс комплексному развитию казахстанско-таджикского взаимодействия.

Соглашение предусматривает совершенствование форм и механизмов сотрудничества в политической, экономической, военной, социальной, научной, технологической, культурной и гуманитарной сферах.

При этом стороны берут на себя обязательство воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб стратегическому партнерству двух государств.

Отдельное внимание уделяется развитию межпарламентского взаимодействия. Планируется усилить работу по линии межпарламентских групп дружбы и международных парламентских организаций.

Также в документе подчеркивается важность консультативных встреч глав государств Центральной Азии, которые рассматриваются как приоритетный механизм для обсуждения и решения региональных вопросов.

Важным направлением сотрудничества станет и развитие торгово-экономических связей. Речь идет о создании благоприятных условий для предпринимательской деятельности, поддержке и взаимной защите инвестиций, а также развитии прямых контактов между гражданами и предприятиями двух стран.

Кроме того, стороны намерены уделять особое внимание рациональному использованию и охране водных ресурсов.

«Эти вопросы имеют ключевое значение для устойчивого развития и экологической стабильности стран Центральной Азии», — подчеркивается в документе.

Ожидается, что ратификация договора позволит вывести сотрудничество между Казахстаном и Таджикистаном на качественно новый уровень.