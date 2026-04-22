Мажилис ратифицировал соглашение Казахстана и Омана об избежании двойного налогообложения
Соглашение направлено на укрепление экономического сотрудничества между двумя странами
Мажилис ратифицировал Соглашение между правительствами Казахстана и Омана об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход и капитал и Протокол к нему.
Соглашение направлено на укрепление экономического сотрудничества между двумя странами, создание благоприятных условий для инвестиций и расширение взаимной торговли.
В его рамках предусмотрено регулирование следующих вопросов:
– определение резидентства для целей налогообложения;
– образование постоянного учреждения;
– распределение налогооблагаемых доходов (дивидендов, процентов, роялти, доходов от предпринимательской деятельности и др.);
– недискриминация при налогообложении;
– механизм взаимного согласования между компетентными органами двух стран;
– порядок обмена налоговой информацией;
– ограничение льгот.
Согласно документу, предусмотрен обмен информацией по налоговым вопросам между компетентными органами двух стран. Это, в свою очередь, позволит предотвратить уклонение от уплаты налогов и обеспечить финансовую прозрачность. Также предусмотрены меры по защите прав инвесторов и оптимизации налогового администрирования.
Соглашение станет важным шагом в развитии стратегического и экономического партнёрства между Казахстаном и Оманом.
Самое читаемое
- Трамп призвал Иран помиловать приговорённых к казни женщин
- Казахстан и Монголия собираются открыть прямое автодорожное сообщение между странами
- Токаев раскрыл детали строительства прямой автомагистрали с Монголией
- Куда делось конфискованное имущество Перизат Кайрат
- В Петропавловске чиновники из отдела ЖКХ украли у государства боле 2 млрд тенге