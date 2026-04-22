Мажилис ратифицировал соглашение Казахстана и Омана об избежании двойного налогообложения

Мажилис ратифицировал Соглашение между правительствами Казахстана и Омана об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход и капитал и Протокол к нему.

Соглашение направлено на укрепление экономического сотрудничества между двумя странами, создание благоприятных условий для инвестиций и расширение взаимной торговли.

В его рамках предусмотрено регулирование следующих вопросов:

– определение резидентства для целей налогообложения;

– образование постоянного учреждения;

– распределение налогооблагаемых доходов (дивидендов, процентов, роялти, доходов от предпринимательской деятельности и др.);

– недискриминация при налогообложении;

– механизм взаимного согласования между компетентными органами двух стран;

– порядок обмена налоговой информацией;

– ограничение льгот.

Согласно документу, предусмотрен обмен информацией по налоговым вопросам между компетентными органами двух стран. Это, в свою очередь, позволит предотвратить уклонение от уплаты налогов и обеспечить финансовую прозрачность. Также предусмотрены меры по защите прав инвесторов и оптимизации налогового администрирования.

Соглашение станет важным шагом в развитии стратегического и экономического партнёрства между Казахстаном и Оманом.