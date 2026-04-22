Мажилис ратифицировал соглашение о единой системе таможенного транзита ЕАЭС

Мажилис ратифицировал Соглашение о единой системе таможенного транзита Евразийского экономического союза и третьей стороны (третьих сторон), подписанное 26 декабря 2024 года в городе Санкт-Петербурге, передает BAQ.KZ.

Документ предусматривает формирование единой системы таможенного транзита, которая позволит обеспечить благоприятные условия для перевозок товаров через таможенные границы ЕАЭС и третьих сторон.

Система включает следующие ключевые элементы:

– применение единой транзитной декларации в электронном формате;

– использование единого порядка обеспечения уплаты таможенных пошлин и налогов;

– применение навигационных пломб для отслеживания перевозок на всём пути следования товаров;

– взаимное признание решений таможенных органов и результатов таможенного контроля.

Ожидается, что внедрение системы позволит стандартизировать и упростить таможенные процедуры, сократить временные и финансовые издержки бизнеса при транзите, ускорить обмен информацией, повысить безопасность и оперативность поставок. Кроме того, формирование единой системы должно обеспечить предсказуемость процедур для участников международной торговли.