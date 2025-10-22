Мажилис принял закон о республиканском бюджете на 2026-2028 годы, передает BAQ.KZ.

Доходы прогнозируются на уровне 19,2 трлн тенге в 2026 году, 21,2 трлн тенге – в 2027 году, 23,2 трлн тенге – в 2028 году. Расходы предположительно составят 27,7 трлн, 28,7 трлн и 29,7 трлн тенге соответственно. При этом объём гарантированного трансферта из Национального фонда составит порядка 2,8 трлн тенге ежегодно.

Основным приоритетом бюджетной политики остаётся - полное и своевременное исполнение государственных социальных обязательств, развитие человеческого капитала через усиление поддержки науки, образования, медицины.

Также депутаты предложили поправки, предусматривающие увеличение расходов бюджета на региональное развитие.

Дополнительно выделено 30 млрд тенге из резерва Правительства и 16,5 млрд тенге за счёт обслуживания госдолга. Эти средства направят на развитие систем тепла, электричества, газа, водоснабжения и берегоукрепительные работы.

Также в законопроект внесены поправки о перераспределении 1 трлн тенге для поддержки экономики. Деньги, ранее предусмотренные по программе "Расходы на новые инициативы", распределили между госорганами. Они будут направлены на развитие отечественного производства, поддержку промышленности, укрепление продовольственной безопасности и модернизацию сельского хозяйства.