  • 3 Декабря, 14:38

Мажилис заслушал отчёт Правительства по обращениям граждан из регионов

Сегодня, 13:15
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
BAQ.KZ Сегодня, 13:15
Сегодня, 13:15
95
Фото: BAQ.KZ

Мажилис заслушал информацию Правительства о результатах рассмотрения государственными органами обращений граждан, поступивших депутатам в ходе их выездов в регионы, передает BAQ.KZ. 

Мажилисменами в Правительство было направлено около 940 системных проблемных вопросов. Большая часть касается социального блока: здравоохранение – 102 вопроса, образование – 111, социально-трудовая сфера – 84 и другие.

Кроме того, граждане активно обращались по вопросам, курируемым министерствами сельского хозяйства (117), промышленности и строительства (109), экологии и природных ресурсов (56), туризма и спорта (53).

Самое читаемое

Наверх