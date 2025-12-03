Мажилис заслушал отчёт Правительства по обращениям граждан из регионов
Сегодня, 13:15
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 13:15Сегодня, 13:15
95Фото: BAQ.KZ
Мажилис заслушал информацию Правительства о результатах рассмотрения государственными органами обращений граждан, поступивших депутатам в ходе их выездов в регионы, передает BAQ.KZ.
Мажилисменами в Правительство было направлено около 940 системных проблемных вопросов. Большая часть касается социального блока: здравоохранение – 102 вопроса, образование – 111, социально-трудовая сфера – 84 и другие.
Кроме того, граждане активно обращались по вопросам, курируемым министерствами сельского хозяйства (117), промышленности и строительства (109), экологии и природных ресурсов (56), туризма и спорта (53).
Самое читаемое
- Торговая сеть в ЗКО незаконно требовала 10% от стоимости масла
- Из-за непогоды закрыт участок трассы Атамекен–Иртышск в Павлодарской области
- "Я не должна отчитываться": Альназарова о реакции соцсетей на помощь пассажиру
- Самолёт из Стамбула приземлился в степи под Актау
- Города Германии отказываются от рождественской иллюминации из-за нехватки бюджета