Мажилис заслушал информацию Правительства о результатах рассмотрения государственными органами обращений граждан, поступивших депутатам в ходе их выездов в регионы, передает BAQ.KZ.

Мажилисменами в Правительство было направлено около 940 системных проблемных вопросов. Большая часть касается социального блока: здравоохранение – 102 вопроса, образование – 111, социально-трудовая сфера – 84 и другие.

Кроме того, граждане активно обращались по вопросам, курируемым министерствами сельского хозяйства (117), промышленности и строительства (109), экологии и природных ресурсов (56), туризма и спорта (53).