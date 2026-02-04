На заседании Мажилиса депутат Максат Толыкбай выступил с разъяснением ключевых положений проекта новой Конституции Казахстана, отметив его масштабность и стратегическую важность, передает BAQ.KZ.

По его словам, проект Конституции – это результат многолетней работы и включает 320 пунктов и 95 статей, что гораздо шире, чем отдельные обсуждаемые сегодня моменты.

– Сегодня в обществе активно обсуждаются два-три положения, но на самом деле проект новой Конституции охватывает сотни статей. В отличие от Конституции 1995 года, которая была подготовлена всего 12 людьми, сейчас над проектом работало более 130 наших граждан. Многие предложения, в том числе от партии "AMANAT", нашли отражение в тексте, — отметил депутат.

Депутат разъяснил, что новые нормы не нарушают территориальную целостность страны и не расширяют полномочия Президента. Он также обратил внимание на впервые закреплённые в Конституции права человека и цифровую безопасность.

– Главной ценностью является жизнь человека. Права и свободы граждан впервые закреплены как главный приоритет государства. С момента задержания каждому человеку должны быть разъяснены его права, гарантирована помощь адвоката. Цифровая безопасность и защита личных данных впервые закреплены на конституционном уровне, — подчеркнул Толыкбай.

Также в проекте новой Конституции определены стратегические направления развития государства: образование, наука и инновации, а также специальные правовые режимы для ускоренного экономического развития регионов.