В Мажилисе сегодня активно обсуждают проблему кредитного мошенничества и случаев, когда граждане оформляют кредиты без прохождения биометрической проверки, передаёт BAQ.KZ

Депутат Мурат Абенов в кулуарах Мажилиса подчеркнул, что в таких ситуациях ответственность должна ложиться на банки.

"Мы видим, что зачастую граждане берут кредиты мошенническим способом, и если биометрия не пройдена, кредит всё равно может быть оформлен. В таких случаях ответственность должна лежать на банках, которые предоставили эти средства. Если банк сам оформляет мошеннический кредит, он должен компенсировать ущерб", — отметил депутат.

По его словам, в Казахстане сейчас около восьми миллионов граждан находятся в кредитной задолженности, а некоторые банки продолжают выдавать кредиты в интересах недобросовестных заемщиков, при этом внутренние сотрудники финансовых организаций могут способствовать мошенникам.

В разговоре с журналистами Мурат Абенов привел пример соседнего государства.

"Если в другой стране фиксируется мошеннический кредит, банк несет ответственность. Мы предлагаем внедрить аналогичные меры, чтобы банки отвечали за свою работу и предотвращали злоупотребления", — заявил Мурат Абенов.

Депутат подчеркнул, что усиление ответственности банков поможет снизить риски кредитного мошенничества и защитить интересы граждан.