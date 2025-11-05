Мажилисмен выступил за усиление контроля над выдачей кредитов
В Мажилисе сегодня активно обсуждают проблему кредитного мошенничества и случаев, когда граждане оформляют кредиты без прохождения биометрической проверки, передаёт BAQ.KZ
Депутат Мурат Абенов в кулуарах Мажилиса подчеркнул, что в таких ситуациях ответственность должна ложиться на банки.
"Мы видим, что зачастую граждане берут кредиты мошенническим способом, и если биометрия не пройдена, кредит всё равно может быть оформлен. В таких случаях ответственность должна лежать на банках, которые предоставили эти средства. Если банк сам оформляет мошеннический кредит, он должен компенсировать ущерб", — отметил депутат.
По его словам, в Казахстане сейчас около восьми миллионов граждан находятся в кредитной задолженности, а некоторые банки продолжают выдавать кредиты в интересах недобросовестных заемщиков, при этом внутренние сотрудники финансовых организаций могут способствовать мошенникам.
В разговоре с журналистами Мурат Абенов привел пример соседнего государства.
"Если в другой стране фиксируется мошеннический кредит, банк несет ответственность. Мы предлагаем внедрить аналогичные меры, чтобы банки отвечали за свою работу и предотвращали злоупотребления", — заявил Мурат Абенов.
Депутат подчеркнул, что усиление ответственности банков поможет снизить риски кредитного мошенничества и защитить интересы граждан.
