Мбаппе обошёл Анри и стал вторым бомбардиром в истории французского футбола
Футболист продолжает уверенно приближаться к первому месту.
Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе поднялся на вторую строчку в списке самых результативных французских футболистов за всю историю, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на .зарубежные СМИ.
Так, гол, забитый в матче 20-го тура чемпионата Испании против "Леванте" (2:0), стал для 27-летнего форварда 412-м на профессиональном уровне. Таким образом, Мбаппе превзошёл достижение легендарного Тьерри Анри, на счету которого 411 мячей за карьеру.
Лидером рейтинга по-прежнему остаётся Карим Бензема. Бывший капитан сборной Франции, ныне выступающий за саудовский "Аль-Иттихад", забил 513 голов за клубы и национальную команду.
Отметим, что Мбаппе продолжает уверенно приближаться к первому месту, несмотря на относительно молодой возраст, и уже вошёл в число величайших бомбардиров в истории французского футбола.
