  • 18 Января, 16:26

Мбаппе обошёл Анри и стал вторым бомбардиром в истории французского футбола

Футболист продолжает уверенно приближаться к первому месту.

Сегодня, 16:13
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Getty Images Сегодня, 16:13
Сегодня, 16:13
39
Фото: Getty Images

Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе поднялся на вторую строчку в списке самых результативных французских футболистов за всю историю, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на .зарубежные СМИ.

Так, гол, забитый в матче 20-го тура чемпионата Испании против "Леванте" (2:0), стал для 27-летнего форварда 412-м на профессиональном уровне. Таким образом, Мбаппе превзошёл достижение легендарного Тьерри Анри, на счету которого 411 мячей за карьеру.

Лидером рейтинга по-прежнему остаётся Карим Бензема. Бывший капитан сборной Франции, ныне выступающий за саудовский "Аль-Иттихад", забил 513 голов за клубы и национальную команду.

Отметим, что Мбаппе продолжает уверенно приближаться к первому месту, несмотря на относительно молодой возраст, и уже вошёл в число величайших бомбардиров в истории французского футбола.

Самое читаемое

Наверх