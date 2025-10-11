Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что капитан команды Килиан Мбаппе вновь получил травму голеностопа во время отборочного матча чемпионата мира-2026 против сборной Азербайджана, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Report.

Так, нападающий мадридского "Реала" был заменён на 83-й минуте встречи из-за болевых ощущений.

"Это та же нога, с которой у него уже были проблемы. Во время отдыха боль стихает, но в игре избежать контактов невозможно. Мбаппе испытывает дискомфорт — это тревожный сигнал", — отметил Дешам.

Матч завершился победой сборной Франции со счётом 3:0.

Ранее сообщалось, что Мбаппе пропустил одну из тренировок национальной команды накануне игры из-за повторного ушиба голеностопа.