Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе получил травму в матче восьмого тура чемпионата Испании против "Вильярреала" (3:1). У 25-летнего форварда диагностирован ушиб голеностопа, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Sports24.kz.

Несмотря на инцидент, повода для серьезных опасений нет — состояние футболиста оценивается как удовлетворительное. Медицинский штаб клуба считает, что Мбаппе сможет присоединиться к сборной Франции и принять участие в ближайших матчах отборочного турнира к чемпионату мира-2026.

Французская команда проведет два поединка: 10 октября против Азербайджана и 13 октября — против Исландии.

В нынешнем сезоне Мбаппе находится в отличной форме: он сыграл за "Реал" 10 матчей, забил 14 мячей и отдал две голевые передачи.