Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал победу над Марокко в четвертьфинале чемпионата мира-2026, сообщает BAQ.KZ со ссылкой на Sports.kz.

Сборная Франции обыграла Марокко со счетом 2:0 и вышла в полуфинал мирового первенства. Один из голов забил Килиан Мбаппе.

После матча лидер французской команды заявил, что команда не собирается расслабляться, поскольку впереди ее ждут еще более серьезные испытания.

«Нам предстоит пройти еще долгий путь. Мы понимаем, что то, что нас ждет впереди, будет еще сложнее, чем то, через что мы уже прошли. Но мы готовы ко всему. Сейчас восстановимся и посмотрим матч Испания – Бельгия, чтобы узнать нашего соперника», – сказал Мбаппе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Equipe de France de Football (@equipedefrance)

Футболист также рассказал о своем состоянии после повреждения, которое получил во время встречи с Марокко.

«Со мной всё в порядке. Я получил удар по лодыжке, но всё хорошо. Матета был лучше готов, чем я, чтобы сыграть последние 15 минут», – отметил нападающий.

В матче с Марокко Мбаппе открыл счет на 60-й минуте и помог своей команде оформить выход в полуфинал. Теперь сборная Франции сыграет в полуфинале с победителем пары Испания – Бельгия.

Ранее капитан сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, почему расплакался после драматичной победы над Египтом в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026. По словам футболиста, причиной стали переживания из-за незабитого пенальти, который мог осложнить положение его команды.