Футболист испанского "Реала" Килиан Мбаппе пропустит минимум три недели из-за травмы связок колена, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на газету L'Equipe.

Французский нападающий пропустит Суперкубок Испании, матчи которого пройдут с 7 по 11 января в Саудовской Аравии.

Мбаппе 27 лет. 3 июня 2024 года нападающий подписал контракт с "Реалом" на правах свободного агента. С 2018 по 2024 год он выступал за ПСЖ и является лучшим бомбардиром в истории клуба.