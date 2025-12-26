Форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе стал главным претендентом на получение "Золотого мяча" по версии аналитического портала Score90, передаёт BAQ.KZ.

Согласно декабрьскому рейтингу, французский нападающий сохранил статус фаворита — в предыдущей версии он также занимал первую строчку. На втором месте расположился форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд.

Третью позицию занял вингер "Барселоны" Ламин Ямаль, которому удалось подняться в первую тройку рейтинга.

В пятёрку основных претендентов также вошли нападающий "Баварии" Гарри Кейн и полузащитник "Арсенала" Деклан Райс.

В первую десятку рейтинга Score90 вошли:

Майкл Олисе ("Бавария"),

Педри ("Барселона"),

Витинья ("ПСЖ"),

Джуд Беллингем ("Реал" Мадрид),

Букайо Сака ("Арсенал").

Рейтинг отражает текущую форму и вклад игроков в результаты клубов в сезоне.