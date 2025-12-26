  • 27 Декабря, 00:02

Мбаппе возглавил рейтинг претендентов на "Золотой мяч"

Французский нападающий сохранил статус фаворита.

Вчера, 23:33
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Getty Images Вчера, 23:33
Вчера, 23:33
63
Фото: Getty Images

Форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе стал главным претендентом на получение "Золотого мяча" по версии аналитического портала Score90, передаёт BAQ.KZ.

Согласно декабрьскому рейтингу, французский нападающий сохранил статус фаворита — в предыдущей версии он также занимал первую строчку. На втором месте расположился форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд.

Третью позицию занял вингер "Барселоны" Ламин Ямаль, которому удалось подняться в первую тройку рейтинга.

В пятёрку основных претендентов также вошли нападающий "Баварии" Гарри Кейн и полузащитник "Арсенала" Деклан Райс.

В первую десятку рейтинга Score90 вошли:

Майкл Олисе ("Бавария"),
Педри ("Барселона"),
Витинья ("ПСЖ"),
Джуд Беллингем ("Реал" Мадрид),
Букайо Сака ("Арсенал").

Рейтинг отражает текущую форму и вклад игроков в результаты клубов в сезоне.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Score 90 (@score90)

Самое читаемое

Наверх