Мбаппе возглавил рейтинг претендентов на "Золотой мяч"
Французский нападающий сохранил статус фаворита.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе стал главным претендентом на получение "Золотого мяча" по версии аналитического портала Score90, передаёт BAQ.KZ.
Согласно декабрьскому рейтингу, французский нападающий сохранил статус фаворита — в предыдущей версии он также занимал первую строчку. На втором месте расположился форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд.
Третью позицию занял вингер "Барселоны" Ламин Ямаль, которому удалось подняться в первую тройку рейтинга.
В пятёрку основных претендентов также вошли нападающий "Баварии" Гарри Кейн и полузащитник "Арсенала" Деклан Райс.
В первую десятку рейтинга Score90 вошли:
Майкл Олисе ("Бавария"),
Педри ("Барселона"),
Витинья ("ПСЖ"),
Джуд Беллингем ("Реал" Мадрид),
Букайо Сака ("Арсенал").
Рейтинг отражает текущую форму и вклад игроков в результаты клубов в сезоне.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Самое читаемое
- Пенсии, пособия и МРП: что изменится с нового года в Казахстане
- В Мангистауской области временно отменяют междугородние автобусные рейсы
- Минздрав: Направлять средства ОСМС на покупку лекарств не планируется
- Информация о досрочной выплате январских пенсий в декабре оказалась фейком
- В Косшы впервые зажглась новогодняя ёлка