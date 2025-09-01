  • 1 Сентября, 05:49

МЧС эвакуировало туристов с высоты 4300 метров

Двое участников получили травмы ног в результате камнепада.

Фото: МЧС РК

В Алматинской области сотрудники МЧС Казахстана провели операцию по спасению шестерых альпинистов, оказавшихся заблокированными на маршруте в районе пика Сатпаева, передает BAQ.KZ.

Двое участников получили травмы ног в результате камнепада и не могли продолжить движение.

Несмотря на отсутствие связи, спасатели сумели определить точное местонахождение группы на высоте 4300 метров и эвакуировали туристов с помощью вертолёта. Среди них — пятеро граждан Российской Федерации.

В аэропорту пострадавших встретила дежурная бригада Центра медицины катастроф МЧС РК. После оказания первой помощи они были доставлены в больницу для дальнейшей госпитализации.

"МЧС напоминает о необходимости перед выходом в горы рассчитывать маршрут с учетом своего опыта и физических возможностей", - говорится в сообщении.

