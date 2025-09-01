МЧС эвакуировало туристов с высоты 4300 метров
Двое участников получили травмы ног в результате камнепада.
В Алматинской области сотрудники МЧС Казахстана провели операцию по спасению шестерых альпинистов, оказавшихся заблокированными на маршруте в районе пика Сатпаева, передает BAQ.KZ.
Двое участников получили травмы ног в результате камнепада и не могли продолжить движение.
Несмотря на отсутствие связи, спасатели сумели определить точное местонахождение группы на высоте 4300 метров и эвакуировали туристов с помощью вертолёта. Среди них — пятеро граждан Российской Федерации.
В аэропорту пострадавших встретила дежурная бригада Центра медицины катастроф МЧС РК. После оказания первой помощи они были доставлены в больницу для дальнейшей госпитализации.
"МЧС напоминает о необходимости перед выходом в горы рассчитывать маршрут с учетом своего опыта и физических возможностей", - говорится в сообщении.
