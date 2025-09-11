Правительство внесло изменения в постановление "Вопросы Министерства по чрезвычайным ситуациям". Теперь министерство получило дополнительные функции, связанные с обеспечением национальной безопасности и территориальной обороны, передает BAQ.KZ.

Согласно документу, МЧС будет участвовать в планировании территориальной обороны, создавать специальные формирования и обеспечивать их техникой, охранять и оборонять подведомственные объекты. Также министерство займётся заблаговременным информированием населения о возможных угрозах и организацией эвакуационных мероприятий совместно с другими госорганами.

В расширенные полномочия вошли контроль за оборотом вооружения и военной техники, участие в реализации оборонного заказа и военно-техническом сотрудничестве, а также приёмка опытных образцов вооружения и техники.

Кроме того, МЧС будет разрабатывать и утверждать военные национальные стандарты, определять характеристики новых образцов вооружения и принимать нормативные акты по вопросам технического прикрытия путей сообщения.

Таким образом, министерство получило более широкий круг задач, охватывающий как гражданскую защиту, так и вопросы оборонного характера.