  26 Декабря, 16:17

МЧС Казахстана предупреждает о лавиноопасной ситуации в горах

Сегодня, 16:05
МЧС РК
Сегодня, 16:05
Фото: МЧС РК

В центральной части хребта Иле Алатау продолжается процесс снегонакопления, что повышает риск самопроизвольного схода лавин. МЧС Казахстана призывает туристов и водителей быть особенно внимательными, передает BAQ.KZ.

В целях обеспечения безопасности населения, туристов и автомобильной дороги "БАО – Космостанция" 26 декабря 2025 года запланирован профилактический спуск снежных лавин в лавиносборе № 18, расположенном в бассейне реки Улкен Алматы.

Специалисты ГУ "Казселезащита" МЧС регулярно мониторят лавиноопасные участки. На сегодняшний день проведено 13 наземных обследований, установлено 30 предупреждающих щитов, выдано 58 уведомлений-рекомендаций и 556 брошюр с инструкциями по безопасности.

При ухудшении погодных условий и на основании штормовых предупреждений РГП "Казгидромет" совместно с департаментами МЧС и полиции будут выставлены блокпосты для ограничения доступа населения и транспорта в зону риска.

МЧС напоминает:

  • При предупреждении о сходе лавин походы в горы необходимо отложить.

  • Даже при отсутствии предупреждений важно изучить прогноз погоды, подготовить маршрут, передвигаться только по маркированным тропам и избегать опасных склонов.

  • Туристы должны заранее информировать службу 112 о маршруте и предполагаемом времени возвращения.

