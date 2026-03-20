В Центре стратегического планирования и оперативного управления МЧС состоялась пресс-конференция по вопросам безопасности при эксплуатации газа и газового оборудования, передает BAQ.kz.

По данным ведомства, с начала текущего года зарегистрировано 4 случая вспышек газовоздушной смеси. При тушении пожаров сотрудники МЧС регулярно сталкиваются с дополнительной угрозой — газовыми баллонами.

За этот период из очагов возгорания вынесено 357 газовых баллонов, тогда как в 2025 году этот показатель составил 1 805.

В рамках государственного контроля за 2025 год и два месяца 2026 года проведены проверки на 165 объектах общественного питания. Выявлено 436 нарушений требований пожарной безопасности, к административной ответственности привлечено 100 юридических лиц, деятельность 71 объекта приостановлена.

При этом в МЧС отдельно подчеркнули, что эксплуатация бытового газового оборудования не входит в сферу их проверок.

«В рамках указанных проверок вопросы эксплуатации бытовых газовых баллонов не рассматривались, поскольку в соответствии с Законом “О газе и газоснабжении” контроль за соблюдением требований безопасной эксплуатации газового оборудования бытовых потребителей осуществляют жилищные инспекции акиматов. Кроме того, действующие требования в области пожарной безопасности не содержат норм, регулирующих эксплуатацию бытовых газовых баллонов, в связи с чем данные вопросы не входят в предмет проверок органов гражданской защиты», - отметил Руслан Кайракбаев.

Представители отрасли также обозначили основные причины несчастных случаев, связанных с газом.

«Из более чем 32 тысяч заявок в отопительном сезоне 2025–2026 годов большая часть связана с внутридомовыми газовыми системами и оборудованием. Основными причинами несчастных случаев, таких как взрывы и отравления газом, в последние годы являются несоблюдение требований безопасности при эксплуатации отопительных приборов, отсутствие или нарушение тяги в дымоходах, самовольная установка или перенос газового оборудования, а также использование некачественных или самодельных устройств», - сообщил Асқар Қонақбаев.

Отдельно подчеркивается вопрос ответственности владельцев оборудования.

«Согласно законодательству, владельцы газового оборудования несут ответственность за его техническое состояние и безопасность, а также обязаны своевременно проводить техническое обслуживание. В то же время газораспределительная организация отвечает только за наружные уличные сети (до калитки абонента)», - отметил он.

В целях усиления контроля за безопасностью на местах акиматы ведут работу по созданию газотехнических инспекций. Это должно повысить уровень контроля за внутридомовым оборудованием и снизить количество происшествий.

Также в Казахстане реализуется проект по производству бытовых газовых баллонов. Уже подготовлены производственные мощности, утверждена техническая документация и изготовлена установочная партия продукции. Параллельно ведется работа по внедрению системы маркировки.

В МЧС подчеркивают, что соблюдение правил эксплуатации газового оборудования остается ключевым фактором предотвращения чрезвычайных ситуаций.