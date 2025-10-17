По поручению Главы государства и при поддержке Правительства за последние два года значительно укреплена материально-техническая база Министерства по чрезвычайным ситуациям, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в МЧС, впервые за годы независимости ведомство приобрело самолёты и другие воздушные суда, а также более 800 единиц специальной техники и свыше 20 тысяч единиц оборудования и снаряжения.

Кроме того, в различных регионах страны построено 25 пожарных депо и спасательных станций. При этом с прошлого года строительство ведётся по единому принципу — быстро, экономично и качественно. Так, всего за 3,5 месяца завершено возведение современных спасательных комплексов в Астане, Атырау и Семее.

Также введено новое форменное обмундирование пожарных и спасателей, которое соответствует современным стандартам эргономики и защиты, обеспечивая комфорт и безопасность при выполнении служебных задач.