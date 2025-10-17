МЧС Казахстана усилили: закуплены самолёты и построены десятки пожарных депо
Впервые за годы независимости приобретены самолёты и обновлена техника спасателей.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
По поручению Главы государства и при поддержке Правительства за последние два года значительно укреплена материально-техническая база Министерства по чрезвычайным ситуациям, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в МЧС, впервые за годы независимости ведомство приобрело самолёты и другие воздушные суда, а также более 800 единиц специальной техники и свыше 20 тысяч единиц оборудования и снаряжения.
Кроме того, в различных регионах страны построено 25 пожарных депо и спасательных станций. При этом с прошлого года строительство ведётся по единому принципу — быстро, экономично и качественно. Так, всего за 3,5 месяца завершено возведение современных спасательных комплексов в Астане, Атырау и Семее.
Также введено новое форменное обмундирование пожарных и спасателей, которое соответствует современным стандартам эргономики и защиты, обеспечивая комфорт и безопасность при выполнении служебных задач.
Самое читаемое
- Большая стройка в Атырау: Казахстан запускает новые нефтехимические проекты
- 97% выпускников медицинского университета Актобе трудоустроены
- Национальные резервы Казахстана выросли до 64 млрд долларов — Бейсенбаев
- БРИКС под давлением Вашингтона? Казахстанские аналитики оценили заявление Трампа
- Трагедия на поле: в Алматы во время матча умер 19-летний футболист