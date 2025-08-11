В летние месяцы в стране зафиксирован рост случаев падения детей из окон многоэтажек. Главными причинами трагедий остаются недостаточный контроль со стороны взрослых и оставление малышей без присмотра, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

Для предотвращения несчастных случаев МЧС проводит республиканскую акцию "Безопасное окно". В рамках инициативы в домах социально уязвимых семей устанавливаются специальные оконные блокираторы и замки безопасности. С начала года по всей стране спасатели уже смонтировали 3 287 таких устройств.

Особое внимание уделяется крупным городам. В Астане сотрудники ДЧС совместно с ювенальной полицией, районными акиматами и МРЦ "Астана жастары" проводят рейды по жилым домам. Жителям напоминают о мерах безопасности, особенно в жаркий сезон, когда окна и балконы часто остаются открытыми. Родителям вручаются памятки с рекомендациями по предотвращению падений.

В Алматы развёрнута профилактическая кампания: во всех школах и детских садах прошли занятия и игровые уроки по безопасному поведению, а "Мобильная школа безопасности" обучила свыше 100 детей в летних лагерях. Также жителям была направлена SMS-рассылка с напоминанием о мерах предосторожности.

В Атырауской области спасатели обходят жилые дома, проводят беседы с родителями и бесплатно устанавливают оконные крепления нуждающимся семьям. В Туркестанской области, помимо профилактики падений, внимание уделяется и правилам пожарной безопасности.