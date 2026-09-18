На озере Зайсан в Восточно-Казахстанской области завершили поиски двух рыбаков, которые утонули после опрокидывания лодки. Их тела нашли спустя несколько дней, передает BAQ.KZ со ссылкой на МЧС.

Происшествие случилось 15 сентября в Тугылском сельском округе Тарбагатайского района. Трое мужчин рыбачили с лодки, когда из-за сильного ветра плавсредство перевернулось.

Одному из рыбаков 1968 года рождения удалось самостоятельно выбраться из воды. Его спасли местные жители.

Двое других мужчин 1968 и 1995 годов рождения утонули. Спасательных жилетов на них не было.

После сообщения о происшествии на месте развернули оперативный штаб. В поисках участвовали водолазы МЧС, спасательные катера, лодки, беспилотники и подводный дрон. К работам подключились местные жители.

18 сентября местные жители нашли тело мужчины 1968 года рождения. Второго погибшего, мужчину 1995 года рождения, обнаружили водолазы МЧС в 8,9 километра от берега.

Поиски велись круглосуточно. Спасатели обследовали большую акваторию озера и совершили восемь погружений.

Работу осложняли большая глубина Зайсана, сложный рельеф дна и плохая видимость под водой.

После обнаружения обоих погибших поисково-спасательные работы завершили.