В преддверии православного праздника Крещения Господня Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана напомнило гражданам о необходимости строгого соблюдения правил безопасности во время крещенских купаний, передаёт BAQ.KZ.

В 2026 году по всей стране будет организовано 278 официальных и оборудованных мест для массового купания в зимний период. Ознакомиться с перечнем безопасных прорубей можно в местных исполнительных органах и департаментах по чрезвычайным ситуациям.

Для обеспечения порядка и оперативного реагирования в местах купаний будут задействованы 2 934 человека, включая спасателей-водолазов, экстренные службы, сотрудников полиции и представителей акиматов. Также подготовлено 1 164 единицы техники.

В МЧС подчёркивают, что перед погружением необходимо объективно оценить состояние здоровья. Людям с хроническими заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистыми, рекомендуется воздержаться от купаний. Граждан призывают купаться исключительно в специально подготовленных местах, избегать одиночных погружений, не задерживаться в воде и соблюдать порядок у прорубей.

По данным ведомства, в 2025 году в крещенских купаниях приняли участие более 90 тысяч человек. В МЧС отметили, что соблюдение всех мер безопасности позволит избежать несчастных случаев и сохранить здоровье участников.