МЧС назвало самые распространенные опасные ошибки во время летнего отдыха

Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана перечислило наиболее распространенные опасные ошибки, которые граждане допускают во время летнего отдыха, и призвало строго соблюдать меры безопасности.

По данным ведомства, большинство трагических случаев в купальный сезон происходит на водоемах, где купание запрещено или которые не оборудованы для отдыха.

В связи с этим МЧС напомнило казахстанцам о необходимости соблюдать следующие правила безопасности:

• не оставлять детей без присмотра у водоемов и не разрешать им купаться без сопровождения взрослых;

• не купаться в запрещенных и необорудованных местах, а также в зонах, где установлены знаки «Купание запрещено», «Нырять запрещено», «Опасно! Водоворот»;

• не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;

• не заплывать за буйки;

• не приближаться к лодкам, катерам и другим плавсредствам;

• не нырять в непроверенных и необорудованных местах;

• не использовать для плавания предметы, не предназначенные для этого;

• не прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, скал и других объектов, не предназначенных для таких целей.

В МЧС подчеркнули, что соблюдение простых правил безопасности поможет сохранить жизнь и здоровье как самих отдыхающих, так и их близких.

Кроме того, министерство напомнило о необходимости соблюдать осторожность при обращении с огнем в пожароопасный период, особенно в лесных и степных районах.