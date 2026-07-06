МЧС назвало самые распространенные опасные ошибки во время летнего отдыха
Ведомство призвало соблюдать правила безопасности на воде и быть особенно осторожными с огнем в пожароопасный период.
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Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана перечислило наиболее распространенные опасные ошибки, которые граждане допускают во время летнего отдыха, и призвало строго соблюдать меры безопасности.
По данным ведомства, большинство трагических случаев в купальный сезон происходит на водоемах, где купание запрещено или которые не оборудованы для отдыха.
В связи с этим МЧС напомнило казахстанцам о необходимости соблюдать следующие правила безопасности:
• не оставлять детей без присмотра у водоемов и не разрешать им купаться без сопровождения взрослых;
• не купаться в запрещенных и необорудованных местах, а также в зонах, где установлены знаки «Купание запрещено», «Нырять запрещено», «Опасно! Водоворот»;
• не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;
• не заплывать за буйки;
• не приближаться к лодкам, катерам и другим плавсредствам;
• не нырять в непроверенных и необорудованных местах;
• не использовать для плавания предметы, не предназначенные для этого;
• не прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, скал и других объектов, не предназначенных для таких целей.
В МЧС подчеркнули, что соблюдение простых правил безопасности поможет сохранить жизнь и здоровье как самих отдыхающих, так и их близких.
Кроме того, министерство напомнило о необходимости соблюдать осторожность при обращении с огнем в пожароопасный период, особенно в лесных и степных районах.
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