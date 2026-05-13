МЧС по всей стране присоединилось к акции "Таза Қазақстан"

В Казахстан сотрудники и спасатели подразделений МЧС активно участвуют в республиканской экологической акции "Таза Қазақстан", направленной на улучшение состояния окружающей среды и благоустройство территорий.

Экологическая акция проходит во всех регионах страны. В ней задействованы спасатели, курсанты, государственные инспекторы и сотрудники территориальных подразделений. Они высаживают деревья, очищают территории от мусора и проводят работы по озеленению.

Активное участие в инициативе приняли курсанты Академии гражданской защиты имени Малика Габдуллина, где на территории учебного заведения и общежития были высажены саженцы деревьев и проведены работы по благоустройству.

В Астана сотрудники ДЧС высадили березы, сосны, тополя, вяз и плодовые деревья, а также украсили территорию сиренью и многолетними цветами.

В Усть-Каменогорск спасатели совместно с жителями приняли участие в создании экологического парка, который станет новой зоной отдыха для горожан.

В Жамбылской области сотрудники "Казселезащиты" высадили около 100 саженцев деревьев, включая катальпу, ясень, вяз и клен.

Массовая посадка деревьев прошла и в подразделениях Комитета промышленной безопасности. Сотрудники озеленяли прилегающие территории, поддерживая экологическую инициативу.

В Мангистауской области участие в акции принял вице-министр по чрезвычайным ситуациям Ерболат Садырбаев. Он отметил, что главная цель акции - сохранение окружающей среды и привлечение внимания общества к вопросам экологии.

Экологическую инициативу поддержали и в Северо-Казахстанской области, где сотрудники ДЧС высадили деревья и подчеркнули важность бережного отношения к природе.

В МЧС отмечают, что такие мероприятия способствуют формированию экологической культуры и укрепляют совместную ответственность общества и государства за сохранение окружающей среды.