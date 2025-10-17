В этом году Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан отмечает 30-летие со дня образования службы спасателей — структуры, ставшей символом мужества и самоотверженности. В этой связи на площадке СЦК прошла пресс-конференция, на которой представители МЧС рассказали о ключевых достижениях и развитии спасательной инфраструктуры. сообщает BAQ.KZ.

По данным МЧС, за этот период помощь оказана почти миллиону пострадавших граждан, ликвидировано более полумиллиона чрезвычайных ситуаций различного масштаба. Среди них — крупные лесные пожары в Костанайской и Абайской областях, техногенные аварии на угольных шахтах, масштабные паводки и операции по спасению людей при авиакатастрофе азербайджанского самолёта.

"Казахстанские спасатели не раз принимали участие и в международных миссиях. Подразделения МЧС участвовали в ликвидации последствий землетрясений, пожаров и селей в Турции, Афганистане и Кыргызстане. За годы работы гуманитарная помощь зарубежным странам оказывалась 49 раз", — отметил вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Кеген Турсынбаев.

Он отметил, особое внимание уделяется повышению готовности подразделений гражданской обороны и развитию систем мониторинга природных угроз.

По словам вице-министра, основным резервом при ликвидации чрезвычайных ситуаций являются воинские части гражданской обороны МЧС. Для повышения мобильности и оперативности сформированы спасательные батальоны в Алматы, Уральске, Усть-Каменогорске и Костанае.