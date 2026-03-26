МЧС Казахстана предупредило граждан об опасности выхода на лёд в весенний период и призвало строго соблюдать меры безопасности, передает BAQ.KZ.

В ведомстве отметили, что с наступлением весны лёд на водоёмах теряет прочность, даже если внешне выглядит крепким. Именно в этот период ежегодно увеличивается число несчастных случаев.

В связи с этим спасатели проводят масштабную профилактическую работу по всей стране.

"Организовано более 28 тысяч рейдов и патрулирований, проведены беседы с более чем 102 тысячами граждан, инструктажи получили порядка 47 тысяч рыбаков", — сообщили в МЧС.

Однако, несмотря на принимаемые меры, некоторые граждане продолжают игнорировать правила безопасности.

В МЧС напомнили, что в период ледостава и таяния льда выход на поверхность водоёмов категорически запрещён.

Спасатели призвали граждан соблюдать элементарные правила: не выходить на тонкий лёд, не собираться группами, избегать трещин и промоин, а также не выезжать на лёд на автомобилях вне официальных переправ.

В ведомстве подчеркнули, что соблюдение этих мер может спасти жизнь.