«Казселезащита» МЧС проводит постоянный мониторинг лавиноопасных районов страны. С начала сезона проведено 255 наземных обследований, на склонах установлено 110 предупреждающих знаков. Специалисты отмечают интенсивное накопление снежного покрова в горах и сохраняющийся риск самопроизвольного схода лавин, передает BAQ.KZ.

Для обеспечения безопасности населения проведены 32 профилактических спуска лавин с общим объёмом снежной массы 24 376 м³ в Алматы, Алматинской и Восточно-Казахстанской областях. С начала сезона зафиксировано 23 самопроизвольных схода лавин в Алматы и Жамбылской области, общий объём снега составил 55 260 м³.

В горах Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областей и области Жетысу снежный покров преимущественно выше нормы. По прогнозу Казгидромета 19–20 февраля ожидаются осадки в виде дождя и снега, что повышает нестабильность снежного покрова. В Восточно-Казахстанской области высота снега близка к норме, однако 19 февраля на фоне оттепели ожидаются осадки и метели, а 20 февраля температура резко понизится.

МЧС рекомендует воздержаться от походов в горы в период лавинного предупреждения. Перед выходом в горы важно изучить прогноз погоды, планировать маршрут, двигаться по обозначенным тропам и избегать опасных склонов. При сильных осадках поход лучше перенести на 2–3 дня до стабилизации снежного покрова.