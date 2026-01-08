МЧС: При пожаре в Костанайской области спасены 5 человек
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В городе Тобыл Костанайской области произошёл пожар в двухэтажном многоквартирном жилом доме, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Возгорание возникло на первом этаже — в спальном помещении одной из квартир.
На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчёты и бригада Центра медицины катастроф. Огнеборцы спасли 5 человек, в том числе 1 ребёнка: людей вывели по лестничному маршу с использованием спасательных капюшонов.
Один из спасённых был госпитализирован бригадой скорой медицинской помощи с признаками отравления продуктами горения.
Пожар ликвидирован. Причина возгорания устанавливается.
МЧС призывает граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности. В случае чрезвычайной ситуации необходимо незамедлительно звонить по номеру 112.
Самое читаемое
- 17 тонн ГСМ и миллиард тенге: МВД накрыло топливный канал в Шымкенте
- Солдат срочной службы скончался в Шымкенте, возбуждено уголовное дело
- Крупный пожар в Алматы: горит склад на Северном кольце
- С 1 января штрафы в Казахстане выросли: за что теперь придётся платить до 130 тысяч тенге
- США разрешают продажи до 50 млн баррелей венесуэльской нефти