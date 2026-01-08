  • 8 Января, 23:52

МЧС: При пожаре в Костанайской области спасены 5 человек

Фото: скриншот видео

В городе Тобыл Костанайской области произошёл пожар в двухэтажном многоквартирном жилом доме, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям. 

Возгорание возникло на первом этаже — в спальном помещении одной из квартир.

На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчёты и бригада Центра медицины катастроф. Огнеборцы спасли 5 человек, в том числе 1 ребёнка: людей вывели по лестничному маршу с использованием спасательных капюшонов.

Один из спасённых был госпитализирован бригадой скорой медицинской помощи с признаками отравления продуктами горения.

Пожар ликвидирован. Причина возгорания устанавливается.

МЧС призывает граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности. В случае чрезвычайной ситуации необходимо незамедлительно звонить по номеру 112.

