В Центре стратегического планирования и оперативного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям состоялся брифинг, посвященный прохождению зимнего периода, проведению аварийно-спасательных работ и прогнозу погодной обстановки, передает BAQ.KZ.

В обсуждении приняли участие представители МЧС, "Казгидромета" и дорожных служб, которые рассказали о текущей ситуации и готовности к возможным чрезвычайным ситуациям.

Как сообщил начальник управления Департамента ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС Магомет Ахриев, для оперативного реагирования на угрозы зимнего периода по стране сформирована группировка сил и средств численностью более 44 тысяч человек и свыше 14 тысяч единиц техники. Задачи распределены между центральными государственными органами и местными исполнительными структурами, что позволяет действовать скоординированно при осложнении обстановки.

В регионах Казахстана заранее подготовлены 1 681 пункт обогрева. Дополнительно в качестве пунктов обогрева планируется использовать 40 трассовых медико-спасательных пунктов, что особенно важно при закрытии автодорог и образовании заторов в непогоду.

Для проверки готовности органов управления и служб гражданской защиты к реагированию на зимние чрезвычайные ситуации во всех регионах страны заблаговременно проведено командно-штабное учение "Қыс–2025". Эти мероприятия позволили отработать взаимодействие служб и оценить уровень готовности на практике.

С начала зимнего периода, с 1 ноября 2025 года, спасательными подразделениями из снежных заносов были спасены и эвакуированы 1 137 человек, в том числе 129 детей. Кроме того, из сложных дорожных условий было вызволено 199 единиц техники. На базе Центра МЧС функционирует республиканский оперативный штаб, аналогичные штабы созданы во всех 17 регионах страны.

Информирование населения об опасных и стихийных метеорологических явлениях ведется на постоянной основе. Для этого используются республиканские и региональные телеканалы, печатные СМИ, интернет-ресурсы и социальные сети, а также рассылка штормовых предупреждений и СМС-сообщений.

По данным РГП "Казгидромет", обширный циклон продолжит оказывать влияние на большую часть территории страны. В связи с этим сохраняются снег и метель, а на юге и юго-востоке Казахстана ожидаются осадки в виде дождя и снега, гололед и туман в ночные и утренние часы. В горных районах прогнозируются метели, по всей республике усилится порывистый ветер скоростью 15–20 метров в секунду, местами до 23–28 метров в секунду.

Ожидаются и изменения температурного фона. В западных регионах прогнозируется повышение температуры воздуха ночью от 10–18 до 3–13 градусов мороза, днем от 7–15 градусов мороза до 3 градусов мороза и 5 градусов тепла. В северных и центральных регионах ожидается понижение температуры ночью от 7–15 до 12–23 градусов мороза, днем от 5–15 до 13–18 градусов мороза. На востоке страны ночью температура снизится от 8–16 до 15–25 градусов мороза, в горных районах — до 28 градусов мороза, днем — от 2–10 до 12–17 градусов мороза.

На юге и юго-востоке Казахстана ночная температура понизится от 3–11 до 5–15 градусов мороза, а днем ожидается от 0–5 градусов тепла до 0–5 градусов мороза.

Министерство по чрезвычайным ситуациям призывает граждан соблюдать меры предосторожности, внимательно следить за штормовыми предупреждениями и воздерживаться от дальних поездок при неблагоприятных погодных условиях. Жителям сельской местности рекомендуется избегать длительных пеших прогулок во время ухудшения погоды. Кроме того, МЧС обращает особое внимание на повышенную опасность выхода на неокрепший лед и настоятельно рекомендует строго соблюдать правила безопасности при нахождении на водоемах в зимний период.