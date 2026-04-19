МЧС развивает авиационную базу в Павлодаре

Министр по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Чингис Аринов посетил авиационный отряд АО «Казавиаспас» МЧС в городе Павлодар, где завершена реновация объекта, проведённая впервые за 14 лет его эксплуатации, передает BAQ.KZ.

Глава ведомства подчеркнул, что развитие авиации является одним из приоритетных направлений деятельности МЧС. Авиационные отряды играют особую роль в системе реагирования на чрезвычайные ситуации, обеспечивая оперативность, мобильность и эффективность спасательных операций.

Модернизация проведена с учётом современных требований к эксплуатации авиационной инфраструктуры. В ходе обновления выполнен комплекс работ, отремонтированы внутренние помещения, модернизированы системы освещения и электрооборудования, восстановлены строительные конструкции, обеспечено подключение к централизованному водоснабжению. Проведённые мероприятия позволили существенно повысить эксплуатационные характеристики объекта и создать более комфортные условия для персонала.

Здесь круглогодично базируется и находится в постоянной готовности к вылету вертолёт ЕС-145 «Еврокоптер», задействуемый при ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе в труднодоступных районах, а также для выполнения полётов по линии санитарной авиации. Также круглосуточное дежурство несут сотрудники лётного и инженерно-авиационного состава, обеспечивая постоянную готовность авиационной техники к выполнению задач.

Ангар предназначен для хранения, технического обслуживания и мойки воздушного судна, а также размещения оборудования и рабочих мест персонала. А также был осмотрен участок для строительства авиационного ангара в рамках реконструкции аэропорта города Павлодар, для вертолета тяжёлого класса типа МИ-8