"Горячие линии" из-за землетрясения в Алматинской области открыло МЧС РК

Фото: gov.kz

МЧС Казахстана открыл «горячие линии» с участием психологов ведомства в связи с зафиксированным землетрясением в Алматинской области, передает BAQ.KZ.

Обратиться можно по следующим номерам:

Центр стратегического планирования и оперативного управления • 8(7172) 704119

Алматинская область • 8(727) 7226097.

Напомним, землетрясение  зарегистрировано сегодня сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСНиИ» МЧС РК 17 февраля 2026 г. в 15 час 11 мин по времени Астаны.

Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало.

Расчетная интенсивность составила от 2 до 4 баллов. 

