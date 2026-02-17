"Горячие линии" из-за землетрясения в Алматинской области открыло МЧС РК
Сегодня 2026, 16:39
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 16:39Сегодня 2026, 16:39
52Фото: gov.kz
МЧС Казахстана открыл «горячие линии» с участием психологов ведомства в связи с зафиксированным землетрясением в Алматинской области, передает BAQ.KZ.
Обратиться можно по следующим номерам:
Центр стратегического планирования и оперативного управления • 8(7172) 704119
Алматинская область • 8(727) 7226097.
Напомним, землетрясение зарегистрировано сегодня сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСНиИ» МЧС РК 17 февраля 2026 г. в 15 час 11 мин по времени Астаны.
Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало.
Расчетная интенсивность составила от 2 до 4 баллов.
Самое читаемое
- В МИРЕ: взрыв в Китае, перехват танкера США и жертвы циклона в Мозамбике
- ТЭЦ-3 в Астане: как новая станция закрыла дефицит тепла и что даст вторая очередь
- Оплата после ввода объекта: в Казахстане закрутили гайки на стройках за госсчёт
- Во вторник произойдет первое солнечное затмение 2026 года
- Абзал Ажгалиев и Денис Никиша вышли в четвертьфинал Олимпиады в Милане