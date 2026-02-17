Очаг землетрясения располагается на территории Казахстана в 74 км на восток от г. Алматы, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в МЧС Казахстана, землетрясение зарегистрировано сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСНиИ» МЧС РК 17 февраля 2026 г. в 15 час 11 мин по времени Астаны.

Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало.

Расчетная интенсивность (в баллах) составила:

г. Алматы 2 б.,77 км

Алматинской обл. Енбекшиказахский р-н с. Тургень 4 б.,35 км

Алматинская обл. Энбекшиказахский р-н г. Есик 4 б.,39 км

Алматинской обл. Енбекшиказахский р-н с. Маловодное 3 б.,44 км

Алматинская обл. Уйгурский р-н с. Ж. Кайыпова 3 б.,45 км

Алматинской обл. Кегенский р-н с. Саты 3 б.,48 км

Алматинская обл. Талгарский р-н г. Талгар 3 б.,52 км

Алматинской обл. Енбекшиказахский р-н с. Шелек 3 б.,62 км

Алматинской обл. Кегенский р-н с. Жалагаш 3 б.,67 км

Алматинская обл. Илийский р-н с. Отеген-Батыр 3 б.,73 км

Алматинской обл. Енбекшиказахский р-н с. Кокпек 2 б.,77 км

Алматинской обл. Илийский р-н с. Боралдай 2 б.,84 км

Алматинская обл. г. Алатау (Жетиген) 2 б.,84 км

Алматинская обл. Карасайский р-н г. Каскелен 2 б.,99 км

Алматинская обл. г. Конаев 2 б.,103 км

Алматинская обл. Кегенский р-н с. Кеген 2 б.,113 км

Алматинской обл. Жамбылский р-н с. Каргалы 2 б.,115 км

Алматинская обл. Жамбылский р-н с. Узынагаш 2 б.,123 км

Жетысуская обл. Кербулакский р-н с. Сарыозек 2 б.,136 км

Алматинской обл. Уйгурский р-н с. Кыргызсай 2 б.,136 км

Алматинская обл. Уйгурский р-н с. Чунджа 2 б.,140 км.