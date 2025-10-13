На всей территории Казахстана МЧС проводит масштабные профилактические мероприятия, направленные на предотвращение пожаров в жилом секторе, снижение числа чрезвычайных ситуаций в отопительный сезон и повышение уровня противопожарной грамотности населения, передает BAQ.KZ.

Особое внимание уделяется социально уязвимым гражданам и многодетным семьям. На учёт территориальных подразделений МЧС взято 108 442 жилых дома, в которых проживают представители социально уязвимых категорий, а также 225 599 многодетных семей.

С начала отопительного периода (сентябрь–октябрь) спасено 54 человека, в том числе 16 детей. При этом гибели людей из-за отравления угарным газом или нарушений требований пожарной безопасности, связанных с печным отоплением на твердом топливе, не зарегистрировано.

В рамках акции специалисты проводят профилактические рейды, помогают в ремонте отопительных систем и электроснабжения, очищают дымоходы от сажи и проводят инструктажи для жителей. Всего на сегодняшний день профилактическая работа охватила 226 018 домов, а проинструктированы 301 028 человек. В ходе проверок порядка 19 000 домов приведены в пожаробезопасное состояние.

Кроме того, установлено 11 259 датчиков определения опасной концентрации газа и продуктов горения.