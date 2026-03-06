Спасатели МЧС спасли иностранцев, застрявших в снегу в Акмолинской области
Самостоятельно выбраться пассажиры не смогли.
Сегодня 2026, 05:30
Фото: МЧС
В Ерейментауском районе Акмолинской области, вблизи села Койтас, четверо мужчин оказались в экстренной ситуации: автомобиль, в котором находились двое граждан Китая и двое граждан Казахстана, застрял в глубоком рыхлом снегу на 110-м километре дороги, передает BAQ.KZ.
На помощь незамедлительно прибыли сотрудники ДЧС. Преодолев снежные заносы, спасатели обнаружили людей и эвакуировали их в ближайший населённый пункт. Никто из пассажиров медицинской помощи не потребовал.
