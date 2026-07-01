Угрозы селя и прорыва моренных озер в Алматы нет - МЧС

Министерство по чрезвычайным ситуациям заявило, что угрозы прорыва моренных озер, перелива воды и схода селевых потоков на территории Алматы в настоящее время нет. Несмотря на активное таяние ледников, ситуация остается стабильной и находится под постоянным контролем. Как сообщили в ведомстве, подразделения МЧС и службы гражданской защиты ведут круглосуточный мониторинг селеопасной обстановки как наземными группами, так и с использованием беспилотников.

Для оценки ситуации специалисты провели аэровизуальное обследование моренных озер в бассейнах рек Аксай, Каргалы, Большая Алматинка и Малая Алматинка.

В связи с активным таянием ледников и повышением температуры воздуха наблюдается интенсивное наполнение моренных озер. Вместе с тем признаков, свидетельствующих об угрозе прорыва, перелива или формирования селевых потоков, не выявлено, — сообщили в МЧС.

Для постоянного контроля в наиболее селеопасных участках развернули шесть оперативных штабов, в том числе на базе МЧС и ДЧС Алматы. Информация о состоянии рек поступает в ситуационные центры в режиме реального времени. Кроме того, в рамках профилактических мероприятий спасатели расчистили русло реки Аксай.

По данным ведомства, с берегов и из русла вывезли около 100 тонн бытового и природного мусора, что должно обеспечить беспрепятственный проход воды и снизить риск образования заторов. В МЧС заверили, что мониторинг продолжается круглосуточно, а все необходимые силы и средства находятся в готовности к оперативному реагированию.