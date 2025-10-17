Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан активно внедряет современные технологии в систему управления и реагирования на чрезвычайные ситуации. Цифровизация процессов позволила повысить эффективность работы спасательных подразделений и значительно сократить последствия стихийных бедствий. Об этом стало известно на площадке СЦК, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщил вице-министр по чрезвычайным ситуациям Кеген Турсынбаев, в последние годы проведена масштабная модернизация органов управления и оперативных служб. Обновлены алгоритмы взаимодействия между всеми уровнями, что позволило повысить оперативность и скоординированность действий.

Благодаря этому, число подтопленных населённых пунктов в 2025 году сократилось на 95%.

"В рамках цифровой трансформации внедряются геоинформационные и спутниковые системы, технологии искусственного интеллекта для анализа природных угроз и создания цифровых карт опасных зон. Кроме того, созданы центры ситуационного анализа и автоматизированные системы управления силами гражданской защиты. Завершается переход на новую систему оповещения населения, которая заменит устаревшие решения и обеспечит более оперативное информирование граждан", — отметил спикер.

Так же, МЧС поэтапно развивает инфраструктуру спасательных подразделений, объединяя пожарных, медиков и спасателей в единые универсальные комплексы.

Стоит отметить, такие комплексы уже функционируют в Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской и Жамбылской областях. По словам вице-министра, новые подразделения демонстрируют высокую эффективность в оказании всесторонней помощи пострадавшим и позволяют значительно сократить время реагирования при чрезвычайных ситуациях.

"Для оперативного реагирования на ЧС в городах Шымкент и Актобе созданы авиаотряды, обеспечивающие быстрое прибытие спасателей и техники в труднодоступные районы. В перспективе аналогичные подразделения будут открыты во всех регионах страны. Отдельное внимание уделяется повышению безопасности сельских территорий. В рамках ведомственной программы "ауыл құтқарушылары" открыто 82 новых пункта пожаротушения, защищающих тысячи жителей малых населённых пунктов", — пояснил вице-министр.

В министерстве отмечают, что развитие спасательной инфраструктуры — это важный шаг к тому, чтобы помощь приходила не только вовремя, но и повсюду.