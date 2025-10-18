Министерство по ЧС РК внедряет цифровые системы мониторинга шахт, передаёт BAQ.KZ.

Так, проводится ревизия 50 угольных шахт, внедряются цифровые системы мониторинга. Ужесточены требования к строительству объектов с массовым пребыванием людей.

"Внедряется страхование от пожаров, пересматриваются стандарты к монтажным организациям. Все эти меры направлены на одно - чтобы чрезвычайные ситуации не случались вовсе", - отметили в ведомстве.