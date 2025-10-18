  • 18 Октября, 19:06

МЧС внедряет цифровые системы мониторинга шахт

Спасатели усиливают надзор за промышленными объектами.

Сегодня, 18:38
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
МЧС РК Сегодня, 18:38
Сегодня, 18:38
98
Фото: МЧС РК

Министерство по ЧС РК внедряет цифровые системы мониторинга шахт, передаёт BAQ.KZ.

Так, проводится ревизия 50 угольных шахт, внедряются цифровые системы мониторинга. Ужесточены требования к строительству объектов с массовым пребыванием людей.

"Внедряется страхование от пожаров, пересматриваются стандарты к монтажным организациям. Все эти меры направлены на одно - чтобы чрезвычайные ситуации не случались вовсе", - отметили в ведомстве.

Самое читаемое

Наверх